環保署12日進行環評大會，會中審查中佳燃氣複循環機組興建環評案，由於未來電力需求持續增加，為了填補未來供電缺口，因此提出電廠興建計畫。由於中佳承諾會協助台中市政府汰換老舊燃油機車及補助電動公車、彰化縣補助採用腐化菌及委託造林，最終通過環評大會，預計電廠將在2025年底前併網發電。