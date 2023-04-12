台版柬埔寨求職詐騙，士林地檢署11日拘提綽號「藍道」杜承哲的幕後首腦，以及擔任的幹部的「泰勒」薛隆廷、「西莉亞」洪俊杰等人，另外，林姓、張姓、薛姓以及杜妻何旬等4人涉提供帳戶幫助詐團洗錢，涉犯加重詐欺等罪，查扣帳戶內數百萬現金，複訊後其中除林男以外諭令10萬交保，「藍道」杜男等3人則涉「台版柬埔寨案」，參與囚虐61人釀成3人死亡，檢方複訊後以組織犯罪、私刑拘禁致死等罪，向法院聲請杜男等3人羈押禁見。

士林地檢署表示，檢察官偵辦台版柬埔寨案，經向上溯源、嚴密蒐證後，查得犯罪組織核心成員「藍道」等人之真實身分，檢察官11日指揮新北市政府警察局刑事警察大隊，搜索被告住居所、水房等處所，拘提杜承哲等7人到案。

去年11月，檢警偵辦詐欺水房，在淡水救出26人，發現詐團殘忍將提供帳戶的人頭當成「豬仔」囚禁虐待，又趕往中壢救出32人，發現半個月前有人跳樓死亡，數天前有人因不堪虐待，當場死在據點內，詐團冷血將3人載到桃園、南投棄屍，檢察官依私行拘禁致死、非法使人施用品罪、遺棄屍體、加重詐欺等罪起訴29人。

檢方迅速偵結後起訴陳樺韋等29人，其中2人為羈押，移審時共羈押27名被告，法院審理期間涉及遺棄屍體罪的邱宏儒、蔡智帆、葉智升、潘依凡坦承犯罪，法院上月底裁定具保，不過，蔡、葉均繳納不出保釋金，僅邱、潘兩人離開看守所，現仍有25人遭羈押。