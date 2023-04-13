台東市套房大火狂燒1個多小時 4人獲救 03:242023/04/13 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東市正氣路1處出租套房13日凌晨0點22分不明原因發生大火。(讀者提供／蔡旻妤台東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東市正氣路1處出租套房13日凌晨0點22分不明原因發生大火。(讀者提供／蔡旻妤台東傳真) 台東市正氣路1處出租套房13日凌晨0點22分不明原因發生大火。(讀者提供／蔡旻妤台東傳真) 台東市套房大火狂燒1個多小時 已救出4人 訂閱影音： 中時新聞網 台東市正氣路1處出租套房13日凌晨0點22分不明原因發生大火，該建築物窗戶不斷冒出大火及濃煙，整條街上煙霧瀰漫，台東縣消防局獲報趕到現場，火勢持續延燒1個多小時，包括知本、都蘭、南王、卑南、豐田、台東等各分隊都到場協助救援，目前火勢已經獲得控制，並救出4人，相關詳細情形有待調查。 台東縣消防局表示，現場火勢已經控制，各分隊人員全到場支援，至於火勢延燒情形、有無人員受困、火災發生原因等詳細情形仍有待確認釐清。 #台東縣 #消防局 #正氣路 #出租套房 #火警 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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