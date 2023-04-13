台東市正氣路1處出租套房13日凌晨0點22分不明原因發生大火。(讀者提供／蔡旻妤台東傳真)

台東市正氣路1處出租套房13日凌晨0點22分不明原因發生大火。(讀者提供／蔡旻妤台東傳真)

台東市套房大火狂燒1個多小時 已救出4人

台東市正氣路1處出租套房13日凌晨0點22分不明原因發生大火，該建築物窗戶不斷冒出大火及濃煙，整條街上煙霧瀰漫，台東縣消防局獲報趕到現場，火勢持續延燒1個多小時，包括知本、都蘭、南王、卑南、豐田、台東等各分隊都到場協助救援，目前火勢已經獲得控制，並救出4人，相關詳細情形有待調查。

台東縣消防局表示，現場火勢已經控制，各分隊人員全到場支援，至於火勢延燒情形、有無人員受困、火災發生原因等詳細情形仍有待確認釐清。