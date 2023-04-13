前行政院原子能委員會核能研究所化工組助理研發師蕭宇翔、助理工程師楊孟北、陳鈺沛3人涉嫌在任內承辦3項實驗室設備採購案時不實驗收，讓得標廠商「高擎」以墊高價格、低價品混充等方式交貨，並將價差30多萬元則寄存高擎公司供化工組使用，台北地檢署13日依偽造文書、違反《商業會計法》起訴蕭、楊、陳及高擎公司負責人吳漢龍4人。

起訴指出，原能會核研所2012年辦理「附著力測定儀」採購案，預定向高擎公司購買「拉拔試驗機」，高擎為配合承辦人蕭男欲購買採購案範圍外的數位相機，遂墊高價格2萬元，蕭則以高擎不實報價採購，事後蕭未利用該2萬元購買相機，將錢寄存高擎公司供化工組使用。

另楊男2015年辦理137萬多元的「熱水力耦合非破壞檢驗設備」採購案時，明知採購案原欲購置每支4萬元的「熱傳導感測器探針」，卻以每支1500元的「溫度感測針」混充，差價11萬多元則寄存高擎公司供化工組使用。

此外，陳男2015年辦理「水力傳導度耦合實驗附屬設備」採購案，由高擎公司以88萬多元得標，卻驗收不實，讓高擎未交付採購案中的軟體及熱傳導感測頭，其中20萬多元價差則寄存在高擎公司供化工組使用。