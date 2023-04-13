新北市警三重分局警備隊員警陳品郡因涉及詐騙案件，10日遭北市警方搜索住家後帶回調查，檢察官複訊後當庭逮捕，昨(12日)向法院聲請羈押，法官開庭後裁定8萬元交保；對此新北市三重警分局今(13日)早也宣布懲處結果，將對陳員加重核予記過2次處分，並陳報新北市警察局建議調整服務地區。

據了解，陳員今年初，在網路發文表示，願意付數千元的酬勞，請網友在蘋果官網幫忙代購一支iPhone 14手機，網友遂到北市信義區的蘋果專賣店領取線上訂購的手機，並親自交給陳員。

不料，事後代購網友接到蘋果專賣店通知，指該筆交易有問題，需重新支付費用或將手機歸還，網友聯繫陳員；陳員卻不出面解決，也不歸還手機，網友索討無門下，憤而控告他涉嫌詐欺。

雖陳員被捕後逃過羈押順利交保，但三重警分局隨後也召開考績會，認為陳員行為不檢、嚴重影響警譽，今早宣布將加重核予記過2次處分，並陳報新北市警察局建議調整服務地區。