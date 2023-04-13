新北市長侯友宜近期面對是否做好黨內徵召2024總統人選時，直言會做好準備，「隨時可以上場」，媒體今問及，新北市副市長劉和然是否已做好擔任代理市長的準備，他強調，市長目前還是新北市長，代理市長有甲乙丙三章，時間到，或是市長平時有出國或公務行程，本來就會有一個代理機制。