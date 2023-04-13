大陸對台灣產品展開貿易壁壘調查，台中市長盧秀燕13日出席民安9號演習指出，近年兩岸情勢緊張，地方政府已針對重要項目進行分散市場的輔導措施，但大陸宣布的項目非常多，涉及範圍廣大，此舉對台灣的整體經濟情勢會造成多大的衝擊，將持續觀察、了解與評估。

大陸商務部12日宣布，即日起針對台灣包括農產紡織等2455項商品進行貿易壁壘調查，引起高度關注。盧秀燕13日上午出席民安9號演習被媒體問及對於此事看法表示，過去台灣出口確實受惠大陸地區，有很多關稅減免或相關的利多讓利、優惠等，大陸是台灣重要的出口地區。

盧秀燕說，不過近期台海情勢緊張，昨天大陸已宣布，針對台灣出口到大陸的2455個項目進行逐一檢查、檢討，並可能取消讓利和優惠，大陸此舉對於台灣的經濟情勢有多大的衝擊，將會持續觀察、了解並評估。

盧秀燕指出，另一方面，近幾年地方政府已有注意到這樣的情勢，所以對於地方或重要項目已進行分散市場的輔導措施，譬如地方盛產的柑橘，把它的市場分散到新馬、加拿大、汶萊等地區。台中是全國文心蘭切花種植最多的地區，這2年來約97％都出口到日本，國蘭的部分有約90％都出口到韓國，希望透過輔導方式減少民眾在經濟面向受到的影響。