周末時光，在咖啡飄香的市集中體驗美感的生活，咖啡主題市集「2023珈琲與花物語」4/15-4/16在高雄市立美術館北方大草原限時登場，品味台、日、泰美學盛宴。高雄市觀光局長高閔琳表示，活動以核心理念「用一杯咖啡旅遊吧」開始發想，引導民眾旅行到高雄觀展，再藉由體驗呈現的風格美學旅行到異國，透過戶外互動式光雕，體驗光影、咖啡、花及藝術帶來的感動，推薦給喜歡咖啡和旅行的民眾！

「用一杯咖啡旅遊吧」藉由體驗呈現的風格美學旅行到異國，透過戶外互動式光雕，體驗光影、咖啡、花及藝術帶來的感動。(高雄市觀光局提供)

這次與觀光局搭配的策展團隊「森之市」來自高雄，活動邀請台、日、泰近 350 間咖啡、甜點、餐食與風格選物等品牌聯展。在重頭戲「咖啡主題」中，特邀日本知名職人品牌首次跨海來台並首選高雄參展，例如位於大阪心齋橋西區新町的 Mel Coffee Roasters ，曾入選國際知名旅遊網站The Big 7 Travel《2019年度世界最佳50大咖啡廳》第3名與《2019年度亞洲最佳50大咖啡廳》第2名；還有來自東京曾入選《The Big 7 Travel亞洲前50最佳咖啡第24名》的人氣咖啡館 Glitch Coffee & Roasters ，也同時邀請東京藏前區相當知名的咖啡烘焙店 Leaves Coffee Roasters 。另活動也邀集眾多全台各地知名咖啡共同參與，讓民眾藉由品味咖啡到各地旅行。

活動也邀集眾多全台各地知名咖啡共同參與，讓民眾藉由品味咖啡到各地旅行。(高雄市觀光局提供)

活動也由「以美感生活為提案」出發，展出咖啡相關器皿傢俱及藝術工藝作品，從花藝、織品、陶瓷、古道具、插畫文具、金工到居家選物等，打造成目不暇給的藝術空間。除邀請全台各地職人品牌，更有泰國清邁飛抵高雄的手作職人品牌 Nabi Crafthouse 、 jibberish 與 Enough for today 共同提出「咖啡桌聯展」佈展計畫，感受清邁職人精神文化。此外策展團隊也首次在活動中規劃「光之秘境」，以光雕為軸線，結合藝術裝置與高美館戶外環境緊密扣連，透過層層遞進的涉入感，巧妙打造出漸進的沉浸式體驗。

2023珈琲與花物語場地鄰近輕軌及台鐵觀光局特別呼籲民眾儘量搭乘大眾運輸工具前往。(高雄市觀光局提供)

活動場地鄰近輕軌美術館站、內惟藝術中心站，以及台鐵美術館車站、內惟車站，觀光局特別呼籲民眾儘量搭乘大眾運輸工具前往。此外文化總會、奈良美智基金會與高雄市政府共同策劃的《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》，4/1-8/31於高雄內惟藝術中心開展，是為日本當代藝術大師奈良美智繼2021年《奈良美智特展》後，再次於台灣展開為期十年巡展計畫之序幕。隨著咖啡與花物語到訪高雄市立美術館同時，觀光局也推薦民眾將內惟藝術中心一併安排到旅程中，來場文化體驗之旅。