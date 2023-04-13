周末時光，在咖啡飄香的市集中體驗美感的生活，咖啡主題市集「2023珈琲與花物語」4/15-4/16在高雄市立美術館北方大草原限時登場，品味台、日、泰美學盛宴。高雄市觀光局長高閔琳表示，活動以核心理念「用一杯咖啡旅遊吧」開始發想，引導民眾旅行到高雄觀展，再藉由體驗呈現的風格美學旅行到異國，透過戶外互動式光雕，體驗光影、咖啡、花及藝術帶來的感動，推薦給喜歡咖啡和旅行的民眾！
這次與觀光局搭配的策展團隊「森之市」來自高雄，活動邀請台、日、泰近 350 間咖啡、甜點、餐食與風格選物等品牌聯展。在重頭戲「咖啡主題」中，特邀日本知名職人品牌首次跨海來台並首選高雄參展，例如位於大阪心齋橋西區新町的 Mel Coffee Roasters ，曾入選國際知名旅遊網站The Big 7 Travel《2019年度世界最佳50大咖啡廳》第3名與《2019年度亞洲最佳50大咖啡廳》第2名；還有來自東京曾入選《The Big 7 Travel亞洲前50最佳咖啡第24名》的人氣咖啡館 Glitch Coffee & Roasters ，也同時邀請東京藏前區相當知名的咖啡烘焙店 Leaves Coffee Roasters 。另活動也邀集眾多全台各地知名咖啡共同參與，讓民眾藉由品味咖啡到各地旅行。
活動也由「以美感生活為提案」出發，展出咖啡相關器皿傢俱及藝術工藝作品，從花藝、織品、陶瓷、古道具、插畫文具、金工到居家選物等，打造成目不暇給的藝術空間。除邀請全台各地職人品牌，更有泰國清邁飛抵高雄的手作職人品牌 Nabi Crafthouse 、 jibberish 與 Enough for today 共同提出「咖啡桌聯展」佈展計畫，感受清邁職人精神文化。此外策展團隊也首次在活動中規劃「光之秘境」，以光雕為軸線，結合藝術裝置與高美館戶外環境緊密扣連，透過層層遞進的涉入感，巧妙打造出漸進的沉浸式體驗。
活動場地鄰近輕軌美術館站、內惟藝術中心站，以及台鐵美術館車站、內惟車站，觀光局特別呼籲民眾儘量搭乘大眾運輸工具前往。此外文化總會、奈良美智基金會與高雄市政府共同策劃的《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》，4/1-8/31於高雄內惟藝術中心開展，是為日本當代藝術大師奈良美智繼2021年《奈良美智特展》後，再次於台灣展開為期十年巡展計畫之序幕。隨著咖啡與花物語到訪高雄市立美術館同時，觀光局也推薦民眾將內惟藝術中心一併安排到旅程中，來場文化體驗之旅。
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