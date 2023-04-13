2020年7月成立的千附精密為千附(8383)子公司，前身為千附旗下精密科技事業部門。為提高競爭力及經營績效，千附同年10月將精密科技事業分割移轉給千附精密經營，主要提供光電顯示器設備、半導體設備、國防、航太零組件等精密零組件整合製造服務。

千附精密2022年營收17.83億元、年增4.38％，毛利率、營益率升至31.97％、18.71％，配合匯兌收益帶動業外收益跳增85.4倍，稅後淨利3.55億元、年增達38.59％，每股盈餘6.11元，全數改寫新高。董事會決議擬配息5.4元，盈餘配發率約88.38％。

受光電及半導體產業庫存修正修正影響，千附精密營運自去年第四季起轉弱，2023年3月自結營收1.27億元，月增達22.52％、回升至近4月高點，仍年減達25.62％。累計首季營收3.06億元，季減10.29％、年減達38.5％，為單季新低。

千附精密日前應邀召開法說，公司表示，首季營運下滑主要受半導體客戶需求轉弱影響，但光電、國防、航太產品需求均見回升，有望帶動毛利率回升。展望第二季，光電產品4月拉貨力道回穩，需求可望恢復正常水準，國防、航太、半導體產品需求亦可望成長。

而國防產品去年第四季業績受美系客戶來料問題影響，千附精密預期下半年可解決，同時持續開發其他新客戶，預期最快明年產生貢獻少量。航太產品隨著疫後航空運量逐步恢復，整體業績可望低檔回升。半導體產品短期雖受景氣影響，但未來需求仍持續看佳。

整體而言，千附精密預期今年除了光電產品業績持平外，半導體、國防、航太產品均可望持續成長。法人看好今年營收成長動能增溫、達雙位數百分比，再創新高可期。同時，因應半導體設備需求提升，千附精密規畫亦擴增相關產能。

千附精密去年斥資5.76億元購置嘉義縣馬稠後產業園區約1萬坪土地，以因應半導體設備與國防產品需求。公司表示新廠規畫明年動土興建，預計2025年完工。法人看好嘉義新廠完工投產後，對千附精密每年營收貢獻將逾10億元。