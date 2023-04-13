大陸海關總署13日說明今年第1季出口外貿表現，以美元統計3月單月出口3155.9億美元、年增率14.8％，讓單月表現「由負轉正」、終止連4個月走衰。再拉長看到第1季出口總值為8218.3億美元，也同樣由前2月的年減6.8％轉為正成長0.5％。

觀察兩岸貿易，據大陸海關統計，累計前3月兩岸進出口總值為603億美元、年減26.5％。其中出口到大陸總值為444.2億美元，較去年同期衰退高達28％、接近三成之多。

根據大陸海關總署統計，前3月外貿進出口總額為1兆4389億美元，較去年同期減幅2.9％。雖然出口終止「連4黑」，進口方面仍相對不振，統計前3月進口總值6171.2億美元，較去年同期衰退7.1％，但與前2月減幅10.2％已縮小3.1個百分點。

在主要貿易夥伴部分，東協仍為大陸第一大貿易夥伴，首季進出口總值為2277億美元、年增率7.6％；其次則為歐盟的1944億美元，但卻衰退5.5％。中美貿易部分，前3月進出口總值為1615億美元，衰退幅度達到兩位數之多的13.1％。

大陸海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良表示，隨著大陸經濟運行持續整體好轉，外貿向好趨勢有望進一步延續，但要實現全年外貿促穩提質目標、繼續發揮進出口對經濟支撐作用，仍需付出艱苦的努力。