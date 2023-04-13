今年全國中等學校運動會4月22日開幕，今天（13日）宜蘭縣長林姿妙為參與賽事的選手、教練授旗，全中運部分賽事是在開幕前登場，宜蘭縣在划船競賽中已拿下7金6銀3銅，成績在全國名列前茅，縣府期盼，今年全中運可突破去年25金15銀15銅的總成績。

全中運22日在新竹縣體育館開幕，27日閉幕，宜蘭縣共參加15個競賽單項，選手有331人，隊職員126人，縣府先前預估，可望奪金有划船、輕艇、田徑、柔道、角力、自由車、游泳、體操、擊劍、滑輪溜冰等10個競賽單項。

划船競賽是4月8日至11日在宜蘭縣冬山河舉行，宜蘭縣除了選手苦練外，也掌握地主隊的優勢，一舉拿下7金6銀3銅，緊接在冬山河還有輕艇競賽，也有機會為宜蘭縣添上金牌。

今天縣府在縣民大廳舉辦全中運代表隊授旗典禮，縣長林姿妙為代表隊授旗，由宜蘭縣體育會理事長蔡岡志接旗，鼓勵選手們可以在競技場上全力以赴、光彩奪勝。

林姿妙說，全中運是國、高中學生最高運動競技殿堂，感謝各校校長、教練帶領選手向前走，相信本屆全中運的賽事精彩可期、每一位選手能夠在全中運比賽中發揮最佳狀態，為自己也為宜蘭縣爭光，期待宜蘭縣能獲得突破性的表現。