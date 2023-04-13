嘉義市民進黨立委初選三腳督，本月17日至21日民調，3選將為求出線，戰火很熱，尤其黃露慧在街頭掛多幅大看板質問王美惠，王美惠端出立委問政績優成果，雙姝猶如殊死戰，最近黃露慧被爆料將議會研究室長期提供給女性密友使用，黃露慧駁斥為初選遭抹黑；市議會則表示，正審慎研議處理。

黃露慧近來被網路平台及媒體頻頻爆料，指她長期將市議會議員研究室、山玉路會館提供給其父親黃正男的趙姓女友人使用；同時，調查局嘉義市調查站也接獲檢舉。

市調查站表示，目前調查結果，尚無構成刑責的情事，但有行政管理上的不當，已發函給市議會，建議「對政府造成不當得利」的部分，應依循民事求償處理。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人江金星表示，議會研究室、會館，屬於議會附屬場域、延伸範圍，個別議員借用、使用議會研究室、會館的方式，應遵循議會訂定的管理規範，是議會必須自律的範圍。

黃露慧則說，這是為了初選而造謠抹黑，當時因趙小姐是議會員工，向她「借研究室放東西」，基於同事情誼，她就出借，只是她也不清楚借多久。

黃露慧還說，近來屢屢被特定網路媒體及平台攻擊，IP都在國外，顯然是因為初選而用假議題抹黑她，她保留法律追訴權。