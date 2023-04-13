台北市長蔣萬安13日下午進入議會，進行上任後首次的專案報告並接受議員質詢。自稱「蔣師」的民進黨台北市議員王世堅也準備了「螺絲起子」，要求蔣萬安放在市長室，「提醒你做好市政第一件事就是拴緊螺絲，拴緊自己的螺絲，拴緊市府團隊的螺絲。」

蔣萬安在進行施政報告前，藍綠兩黨議員們都紛紛提出程序發言。過往在柯文哲市府時代，王世堅都會準備禮物給市長，而蔣萬安首次施政報告，王世堅也準備了禮物，是一組具有各種尺寸的螺絲起子，王世堅也直言「六種不同尺寸，可以拴緊不同的螺絲。」並提醒蔣萬安做好市政第一件事就是拴緊螺絲，拴緊自己的螺絲，拴緊市府團隊的螺絲。

台北市長蔣萬安13日進入議會，進行上任後首次施政報告並接受議員質詢。民進黨議員王世堅則送上螺絲起子，提醒蔣萬安與市府團隊「拴緊螺絲」。（丁上程攝）

王世堅表示，今日是蔣萬安第一次到議會來進行施政報告，上任至今三個半月，「蔣市長你的偏廳成就了一位市府顧問成為太上市長，結果讓兩位副市長，成了長工跟丫鬟，整個團隊亂了套。」王世堅說，蔣市府拖延里長座談會、取消晨會，局處首長也開始顯現他們逃避、虛應的心態。

王世堅細數，從台灣燈會的亂象，從捷運工地的公安問題，到殯葬處他們的一些弊案，還有兩個月前地政局長到社子島開發說明會，竟然拔腿就跑落荒而逃，這些狀況在在顯示市府團隊螺絲鬆了。就連蔣萬安自己在六都市長滿意度墊底的情況下，「還能到小巨蛋熱情忘我飆舞，你的螺絲也鬆了」。