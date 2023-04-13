民進黨17日開始立委初選民調，台北市士林、大同區備受矚目，台北市議員王世堅今親自前往台北市政府警察局刑事警察大隊提告，並指控近期網路上傳出的一系列圖卡，是來自立委何志偉陣營，而何志偉也在同時間開記者會，稱忍受黑函長達5年之久。

王世堅直接點名對手何志偉，「只因為我挑戰了小王子，就要來這樣對我嗎？」、「就跟你纏鬥到底」，而何志偉上午則開了一場記者會，表示自己遭抹黑、哏圖攻擊5年，感謝市黨部終於願意認真面對此事，呼籲警方找出幕後黑手，並強調只有他可守住士林、大同。

何志偉強調，自己不打負面選戰，他說自己從來沒有攻擊過王世堅。（本報資料照片）

沒想到下午何志偉再度開記者會，回應王世堅不實指控，何志偉指出，不要汙辱自己和選民，這是有心人自導自演，他的初選對手就只有王世堅，一堆閒雜人等跑進來湊熱鬧，東打西打、東踹西踹，這些動作對台灣選舉文化是污辱。

何志偉強調，自己不打負面選戰，他說自己從來沒有攻擊過王世堅，話鋒一轉，他指出，他沒有攻擊過王世堅的婚姻問題、出軌還有在上次八仙過海開房間，連提都沒提過，也沒講過，也沒有攻擊過王世堅債務問題。

何志偉表示，此時此刻站在這裡，能體會蕭美琴當時哭了30分鐘，蕭美琴大使切身之痛終於完全理解，一樣套路一樣攻擊方式，摧毀的不是何志偉，摧毀的是整個民進黨形象，只要有一人受傷，民進黨就是受傷了。

何志偉指出，過去每天被哏圖挨打，長達5年，類似家暴霸凌已經這麼久，民進黨願意處理要感謝，把抹黑揪出來。

媒體追問，王世堅說將會跟這些「魔鬼」奮戰到底；對此，何志偉說，大家一票一票投出來的政治人物，為什麼會被抹成魔鬼呢？他不是魔鬼，也不要用這種字眼傷害其他人。

何志偉表示，每個支持都是溫暖和愛與期待，這樣真的不好，我們不是聖人，話鋒一轉，他又再次提到，他從來沒有攻擊過王世堅出軌、開房間，還叫人家做偽證，今天用魔鬼這種形容詞拿來比喻小弟，拜託不要糟蹋我們的選民，也不要糟蹋我們的賴清德主席。