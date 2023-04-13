苗栗縣府工商發展處13日發表推動全栗節電的豐碩成果，並表揚節能創意教案徵選獲獎的學校、老師及協助宣導、推動節電的村里長、志工，副縣長鄧桂菊邀請鄉親、企業持續加入節電行列，並與縣府攜手共同朝向淨零碳排目標邁進。

縣府積極推動各項節電措施成果顯著，自2010年至今，期除2次停辦評比，縣府已至少6度蟬連節電優良縣市的佳績，深獲中央肯定，並核定下年度繼續補助節電經費7百萬元，讓苗栗持續節電行動，共創節電新生活。

今天工商發展處在縣府大廳召開全栗節電成果發表記者會，副縣長鄧桂菊、立委徐志榮秘書、縣議會秘書長林來居、縣議員許櫻萍、張志宇、徐筱菁、楊明燁、孫素娥、曾美露、蕭詠萱、廖英利、余文忠秘書、台電苗栗區處長邱華龍、聯大教授陳美鈴等共同見證苗栗這一年來的節電豐碩成果。

工商發展處副處長吳俊賢說，今年節電成果首度結合包租代管，協助志工提升各項生活節能手法，深化志工節能推廣能力，培植在地節電生力軍；關懷弱勢家戶，結合聯大能源診斷中心投入用電健檢服務，協助家電汰舊換新補助，並將持續擴大辦理，以落實居家用電安全及提升家庭用電效率。

徵選節電教案，評選特優獎1件、優等獎2件、佳作5件，做為校園節能推廣素材；推動校園節電小教室宣導達千餘次，帶動擴散家庭成員人數將近4千人，同時首創結合包租代管，18鄉鎮市節電走透透，參與民眾約近3千人，節電效益107萬度電，帶動節電經濟效益約322萬元；透過定期調查資料顯示，近7成鄉親滿意苗栗節電推廣活動，並給予高度肯定；全栗節電FB粉絲人數破萬人，非6都第1名。

副縣長鄧桂菊感謝經濟部能源局持續挹注能源基金，讓苗栗可以持續推動節電工作，更感謝鄉親長期配合投入節電，使得「全栗節電」成果豐碩，獲得中央肯定，希望更多鄉親持續加入節電行列，大家攜手共同朝向淨零碳排目標邁進。

會中並表揚績優節電志工：陳美玲、邱敬元、連芳臻、黃美蘭、陳孟澤、李芷嫚、李易霖、張宇嫻、吳紫彤、楊智雯、賴奕蒨、林佳芸、鄭燕紋。

村里長：頭屋鄉象山村張仲賢、頭屋村游雲珍、庄鄉田美村林明增、公館鄉館中村張仁宏、三義鄉勝興村陳志奇、造橋鄉造橋村江昌華、後龍鎮龍津里里幹事陳重佑、龍坑里郭貴輝、大湖鄉大湖村傅顯榮、苑裡鎮西勢里吳政龍。

校長：新南國小葉維寬、中正國小盧慶華、西湖國小教導主任吳瑜軒、大埔國小組長劉志祥、僑文國小彭慧婷、竹南國小陳韋旭、后庄國小劉敏珍、大同國小巫明璋。

老師：新南國小陳美娟、西湖國小劉思妤、張峮瑞、僑文國小吳筱菁、竹南國小彭智標、后庄國小林致楨、大同國小林鴻政、許雯鈞、中正國小盧慶華。