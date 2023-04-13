民安9號演習13日上午於烏日區僑仁國小進行兵棋推演，下午接續到烏日高鐵台中站附近廣場進行綜合實作。（潘虹恩攝）

民安9號演習13日上午於烏日區僑仁國小進行兵棋推演，下午接續到烏日高鐵台中站附近廣場進行綜合實作，台中市長盧秀燕率各局處首長列席觀摩台參與演習全程。（潘虹恩攝）

今日演習由行政院原子能委員會副主委劉文忠（左）擔任評核官，演習結束後致贈加菜金慰勞參演人員。（潘虹恩攝）

全民防衛動員暨災害防救演習（民安9號演習）13日率先於台中市登場，下午接續到烏日高鐵台中站附近廣場進行綜合實作，美國在台協會（AIT）也派員到場；台中市長盧秀燕說，今日演習很不錯，但不能以演習圓滿成功而自滿，要更加努力，另外，「能戰而避戰才是國家安全最高的目標」。

民安9號演習13日上午於烏日區僑仁國小進行兵棋推演，下午接續到烏日高鐵台中站附近廣場進行綜合實作，此次參演人力共動員1112人，並安排直升機1架、各式車輛102輛及搜救犬2隻參與，內容包括三鐵共構車站遭彈襲癱瘓、放射性物質外洩及油氣輸儲設施等應變處置等。

盧秀燕率各局處首長列席觀摩台參與演習全程，美國在台協會（AIT）人員也現身其中。她說，今天民安9號演習除了是台中市首次將「戰時災害搶救」列為演習項目外，台海和平近期因台海情勢緊張成為全世界關注焦點，此時演習別具意義，透過演習向全世界與國人宣示，「我們有保家衛國、守護台中、保護人民的決心，會窮盡一切力量和資源做好準備」。

盧秀燕說，「準備永遠可以更多、更好」，今日不應該以演習圓滿成功而自滿，要更加努力，一旦發生戰爭的殘酷和破壞性會比假定的更大，在場所有首長未來必須更具備臨機應變和勇於負責的能力，同時針對演習成果再檢討，例如今日「模擬放射性物質外洩」一環，感謝參演人員及時處置，但第一時間應拉起封鎖線。

盧秀燕也說，做好演習動員準備固然重要，更重要的是，努力避免戰爭和各種災害的發生，「能戰而避戰，才是國家安全最高的目標」。

今日演習由行政院原子能委員會副主委劉文忠擔任評核官，他說，多年來首見地方首長率多位局處首長均出席參與演習，可見台中是全國最認真、最重視災害防救的縣市；現今災害常是複合式災害，透過中央地方及民力相互支援，落實全民防衛動員，才能確保民眾生命財產。