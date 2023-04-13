國民黨台中市黨部13日公布，2024立委黨內初選第二梯次立委領表登記，將於17日正式開放，該梯次開放領表及登記的分別為第四、第五及第六選區，據了解，包括現任市議員黃建豪、羅廷瑋及市議員黃馨慧的兒子廖偉翔，皆有意投入明年立委選戰。

國民黨台中市黨部指出，第一梯次提名作業已完成，分別是第二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）提名前立委顏寬恒，第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）提名現任立委楊瓊瓔，第八選區（豐原、石岡、東勢、新社、和平）提名現任立委江啟臣。

市黨部表示，第二梯次開放的分別為第四選區（西屯、南屯）、第五選區（北區、北屯）及第六選區（中、西、東、南區），將於17日至19日開放領表登記。

據了解，目前黃馨慧的兒子、國民黨副發言人廖偉翔將投入第四選區立委選舉；市議員黃建豪則有意角逐第五選區，而原本傳出有意參選的市議員沈佑蓮則認為自己個性不適合，決定不參選；另第六選區傳出市議員羅廷瑋將參選。