中寮環鄉道路拓寬第1期完工，南投縣長許淑華、立委馬文君等人出席通車典禮。（楊靜茹攝）

中寮環鄉道路拓寬工程總經費13億餘元，將原本3至6公尺路寬，全拓寬為9公尺，下半年可望全線通車。（楊靜茹攝）

南投縣長許淑華說，中寮鄉因地形交通受限，相信中寮環鄉道路全線拓寬通車後，一定能加速中寮蛻變發展。（楊靜茹攝）

南投縣府耗費鉅資13億餘元，進行投22線連接投26線的中寮鄉環鄉道路拓寬改善工程，將原本3至6公尺路寬，全拓寬為9公尺，第1期路段完工，13日隆重舉行通車典禮。南投縣長許淑華說，第2、3期工程預計下半年度接續完工，環鄉道路拓寬完工後，將為中寮鄉觀光、交通奠定最好的發展基礎。

中寮環鄉道路拓寬工程總經費13億餘元，中央補助近11億元，南投縣府自籌3億多元，共分3期施工，第1期投22線連接投26線14K至16.4K道路拓寬改善工程完工，13日在龍鳳瀑布停車場舉行通車典禮，許淑華親自主持，中寮鄉長廖宜賢、立委馬文君、公路總局第2區養護工程處長謝俊雄、南投縣議員簡峻庭、簡賜勝、廖梓佑、蔡銘軒、林友友等人出席。

廖宜賢指出，中寮鄉鄰近繁華熱鬧的草屯鎮及南投市，礙於境內多山，受到地形限制，交通路網不發達，造成南中寮、北中寮聚落間聯繫不易，長期發展大受影響，感謝縣府與各界為了改善中寮鄉的交通路網，促成投22線連接投26線的中寮環鄉道路建置計畫，有助打通中寮產業發展的任督二脈。

許淑華說，感謝馬文君向中央爭取補助、交通部公路總局大力支持，中寮環鄉道路全線拓寬端賴眾人合力爭取推動才得以實現，第2期、 第3期道路拓寬改善工程，目前進度分別已達75％及78％，預計下半年可接續完工；中寮鄉過去因地形、交通受限，造成產業發展緩慢的情況，相信環鄉道路打通後，一定能加速中寮蛻變成長。

馬文君表示，中寮環鄉道路第1期拓寬改善工程完工通車，道路更寬更好走，已經可以串連周邊龍鳳瀑布、肖楠巨木群、棋盤石、龍興吊橋等景點；若下半年環鄉道路全線拓寬完成通車後，串連南北中寮生活圈，不僅提高行車安全，也有助於地方產業及經濟發展。