總統府秘書長林佳龍去年參選新北市長時，被指控以張貼計程車廣告的方式賄選，國民黨新北市議員葉元之、桃園市議員詹江村也紛紛提出質疑，遭林選辦提告違反選罷法。新北地檢署今偵結，諭知葉元之、詹江村不起訴處分，林佳龍被告發涉賄部分也不起訴。

林佳龍選舉期間，有網友流出計程車影片，影片內容顯示，有人拿錢給計程車司機張貼林佳龍廣告，其中一名周姓司機稱，某車隊的張姓領隊聲稱張貼「1號市長候選人林佳龍」的競選貼紙，可以獲得200元，並要求他留下姓名和電話。

該事件在網路傳開後，詹江村在抖音張貼相關影片，並稱「林佳龍賄選抓到了」，指控林賄選，葉元之也在同年11月間開記者會，播放該影片，並稱「假貼廣告真賄選啊」，引起林辦不滿提告。

林辦表示，林佳龍雖與計程車業者簽有廣告協議，租用車體作為廣告使用，但計程車司機如何進行契約義務，林佳龍作為承租人無法去管控的，雙方僅是契約關係，所有計程車業者的廣告貼紙要貼好貼滿，才算符合契約，若沒有貼好貼滿就算違約。

檢方認為，林辦確實有與張姓領隊的車隊簽署廣告租賃合約，張男確實有請工讀生，拍攝周男計程車車尾的競選貼紙，回傳給林辦核銷，張男期間未詢問周男是否設籍新北，也未要求對方支持林，難認有賄選犯行，因此諭知不起訴。

至於詹和葉涉犯選罷法部分，此事並非2人憑空捏造，影片是否構成賄選的可信度仍有存疑，若要監督、評論政治活動的言論須完全查證屬實才可發表，過於苛刻，且本案與公共事務有重要關聯，可受公評，因此諭知不起訴。