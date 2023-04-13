杜承哲因易服勞役，每天需前往土城區少觀所拔草。（本報資料照片）

躲藏5個多月，11日終於落網的「藍道」杜承哲，之前因詐欺案件被判刑10個月，後來改為易服勞役1700個小時，每天都要到新北市土城區台北少年觀護所，進行拔草、環境整潔工作，杜白天裝乖勞動，返家後就搖身一變，成為拘禁、虐打被害人的幕後大魔王，從而虐死3人，獲得近4億的不法暴利。

杜承哲原本是水房詐團小弟，因才能出眾不斷「升職」，最後自立門戶，去年4月他因之前的詐欺案被捕，起訴後判刑10個月，改為易服勞役後，每天都要到土城區的矯正署台北少年觀護所拔草、維護周遭環境整潔。

但杜住在台中，每天早上6時，他便開著保時捷跑車，在8時左右抵達少觀所，接著拔草、掃地4小時，結束後再回到台中。

據指出，杜在服勞役時十分乖順，按長官指示進行不同的清潔工作，服役以來從未出過任何狀況，沒人知道他暗中指揮著10餘人，「假求職真拘禁」，控制50多人，強取他們的存褶、帳戶，以供詐騙集團洗錢，遇到不聽話者，不是痛打就是用電擊棒教訓，冷血凶殘，和白天的表現判若兩人。