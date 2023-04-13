今年的母親節，送媽媽一座「莓」好花園吧！糕餅名店「樂沐糕餅舖」去年第四季進駐新光三越台中店B2設立專櫃，生意強強滾！為搶攻母親節蛋糕商機，今年主打造型超吸睛的7吋「莓果花園」蛋糕搶市，強調食材新鮮純淨、低糖、純手工打造豐富層次的牛奶慕斯蛋糕，原價1,380元，即日起至4月30日預購可享9折優惠價1,242元，實體門市與線上官網皆已開放預購。

一如天生麗質的雪白，樂沐甜點主廚鄧又慈替牛奶慕斯蛋糕穿上一襲莓紅，讓人搖曳味蕾的輕盈果香，而在這份清新柔軟中，搭佐三層內餡，巧妙融合綜合莓果可可甘納許（Ganache），以來自法國的巧克力品牌法芙娜（Valrhona）「孟佳里極品可可豆」，加入草莓、紅醋栗、覆盆子三種莓果果泥，再拌入新鮮果粒，造就了這款帶有清爽果香、內餡濃郁的「莓果花園」蛋糕。

鄧又慈說，「莓果花園」蛋糕的另一靈魂內餡，同樣選自法芙娜100％可可製成的可可粉，以純天然可可脂取代植物油，製成不膩口的可可海綿蛋糕，與牛奶慕斯相互襯托，細膩堆疊起法式風味，收服擔心甜膩負擔的媽媽。

鄧又慈接著說，映入眼簾的花圈造型，上方以絲滑香緹奶霜搭佐新鮮覆盆子、草莓酒凍與葉片造型的苦香巧克力，綻放多彩的淡雅花圈；在尾韻中的小驚喜，是底部完美比例的奶油酥餅，以綿柔卻不膩口的層次，乘載起這份心意，獻給最愛的媽媽！