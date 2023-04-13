外媒引述消息報導，IBM為了轉型成混和雲及人工智慧服務業者，近來不斷出脫非核心事業，而最新計畫是出售氣象事業The Weather Company。消息稱這項計畫才剛起步，最終很有可能賣給私募基金，交易價格可能超過10億美元。回顧2015年IBM收購The Weather Company時，交易價格超過20億美元。