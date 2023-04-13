根據刑事局統計，2022年國人遭詐騙金額一口氣來到69億，詐騙總數2萬9000件，均創下6年新高，台南市長黃偉哲13日出席行政院會，建議公告詐騙集團成員相當程度個資，提高詐騙集團犯罪成本，同時也增進民眾警覺意識，發揮嚇阻目的。

台南市長黃偉哲13日出席行政院會，表示可從國民教育、跨部會整合、中央地方聯繫、提高犯罪成本等4項層面，落實防詐措施、強化防詐免疫力，守護民眾財產甚至生命權益。

黃偉哲也指出，強化地方中央詐騙資訊聯繫，結合數位發展部等部會分析最新詐騙樣態與可疑帳戶等金流流向，提高詐騙防制能力；至於在地方政府部分，透過里政、警政系統落實防詐宣導，以鄰里互動的人際關係信任感阻絕詐騙入侵。

他提到，台南市從2018年以來，防制詐騙績效名列前茅，據台南市警察局統計，2022年台南每10萬人口受理詐欺件數653件，詐欺案件發生率亦較其他五都低，防制成效皆為六都第1。

黃偉哲除感謝警察同仁與市府團隊辛勞與努力，也強調詐騙形式多變，不變的關鍵在於利用人的需求激發貪念與恐懼，因此，從國民教育正本清源，培養事事查證、勿貪的習慣，才能從根本降低遭詐騙機率。