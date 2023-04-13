過去一年，德國與整個歐洲大陸經濟壟罩在能源危機陰影中，主要是俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲努力削減對俄國天然氣依賴，很可能因此觸發能源危機。

目前在華府參加國際貨幣基金組織（IMF）春季會議的納格爾提到，德國在分散天然氣供應來源上取得很大進展，加上暖冬期間由於不斷增加產能，使得德國天然氣儲存大幅增加，因此他相信德國經濟將能安然度過下一個冬季。

此外IMF周二（11日）在最新世界經濟展望報告中，預測德國今年國內生產毛額（GDP）將萎縮0.1％，成為主要經濟體中僅次英國、表現最差的國家。2024年則將擴張1.1％。

德國去年第四季GDP下跌0.4％，預計今年首季將再度萎縮，正式進入技術性衰退。

然而針對IMF對德國經濟的預測，納格爾指稱他的看法傾向較為樂觀，認為今年不會陷入衰退。他解釋德國經濟在過去這段時間已向外界展現它的實力，像是產業具有強勁的適應力、能源危機也多少已經獲得解決。儘管在過去德國經濟有許多擔憂，但如今都已結束、前景也已明顯改善。

在問及棘手的通膨問題時，他指出歐洲核心通膨居高不下，促使歐洲央行將必須進一步緊縮貨幣政策。納格爾被視為是歐央管理委員會的鷹派大將之一。他表示核心通膨最終將會跟著整體通膨下滑，但在此過程決策官員仍須保持警戒態度。

儘管上月歐美銀行危機曾引發金融市場大幅動盪，不過歐洲央行仍持續升息政策，納格爾強調此舉也向外界釋出重要訊息，就是歐央在維持物價穩定與金融穩定上，並沒有任何衝突存在。