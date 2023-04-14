一般來說，銀行辦理相關業務，都需要本人的簽名。不過，中國黑龍江佳木斯一間銀行，日前卻發生有老人辦理開卡，因為不會寫字，網傳被要求寫到下班，引發一番爭議。對此，銀行做出解釋了。

事情發生在4月13日，一名老人到富錦一家銀行辦理開卡業務，

中可見，老人坐在櫃檯前詢問：「不會寫字怎辦啊？」有人回答：「可以在這寫，寫不完接著寫，寫到下班」，但旁邊還有許多人在排隊，等待辦理業務，這讓民眾不滿，要求：「能不能再開一個視窗？」

銀行窗口只有一個，導致排隊人潮眾多。（圖／翻攝自沸點視頻）

對此銀行澄清，對老人說寫到下班的人非銀行工作人員，由於開涉詐帳戶太多，只能自己簽名，老人辦理的時間比較久，花了20多分鐘，同時透露若遇到不識字或不會寫的情況，銀行都會進行指導，其他人可以先辦理業務。至於只開一個窗口，是因為優化視窗，讓大家直接去機器辦理，不能辦理的才去窗口，後續也會引導分行如此規範。

消息一出，網友紛紛留言支持銀行的做法，「銀行工作人員按規定，要求本人簽字是沒有錯的」、「肯定不可能代寫啊，出問題了算誰的」「現在涉案帳戶很多啊，要求本人簽名也是按規定執行，工作人員都會指導的，照葫蘆畫瓢畫出來也行，只是老年人會動作慢一點，怎麼能是故意為難呢？」「詐騙太多，銀行也沒錯」。

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