美國紐約警局爆發性醜聞，一名在警局財產部門搭任行政工作的二寶媽，2021年4月與已婚男上司交往，沒想到對方竟是恐怖情人，對方強迫她參與3P，即使後來分手，仍會藉故在辦公室內對她性侵，將這名二寶媽視為性愛玩物，忍無可忍的二寶媽終於在近日提告。

一名在警局財產部門搭任行政工作的二寶媽過去與已婚男上司交往，沒想到對方強迫她參與3P，即使後來分手，仍會藉故在辦公室內對她性侵。（圖／翻攝自推特）

根據《紐約郵報》和《每日郵報》報導，在紐約警局工作的40歲女子艾美(Ammy Ventura)指控，41歲的男警官盧卡斯(Wilder Lucas)在交往時會強迫她參與3P趴，就算分手後，對方仍在辦公室內強行對她性侵。

身為二寶媽的艾美，2021年4月與已婚的盧卡斯交往5月22日，兩人在第一次浪漫約會後，對方竟強迫她在車內進行口交，就在她拒絕後，對方情緒竟立刻暴怒，讓她感到害怕，同年9月，她與盧卡斯到多明尼加共和國旅行時，對方居然邀她一起加入3P趴，當然艾美一口拒絕，不過接下來整整趟行程，艾美就被對方當成透明人。

艾美與盧卡斯分手後，2022年8月某次輪班時，盧卡斯突然抓住她的頭髮，把她拖到辦公桌後面性侵，不敢抵抗的她後來又多次在對方脅迫下發生了性關係，直到他們被其他同事發現，她才鼓起勇氣提告。根據艾美的委任律師表示，「為單親媽媽的艾美擔心會失去工作，才會長期在職場中忍受上司的性騷擾與性侵犯」，針對這起性醜聞，紐約警局表示絕不容忍任何形式的歧視，會嚴肅對待並將徹查。

一名在警局財產部門搭任行政工作的二寶媽過去與已婚男上司交往，沒想到對方強迫她參與3P，即使後來分手，仍會藉故在辦公室內對她性侵。（圖／翻攝自推特）

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