盤前公布的數據顯示，生產者價格降溫程度超出預期，以及上周初領失業給付人數超出市場預期，這都顯示聯準會一年多前展開的一連串鷹派升息正在發揮作用。

周四收盤，道瓊指數漲383.19點或1.14%，收34,029.69點。標普500指數漲54.27點或1.33%，收4,146.22點。那斯達克指數漲236.94點或1.99%，收12,166.27點。費城半導體漲22.43點或0.73%，收3,074.94點。

美國勞工部公布，3月最終需求生產者價格指數（PPI）月跌0.5%，創下2020年4月以來最大月跌幅。前一日發布的消費者物價指數（CPI）漲幅亦較2月放緩，並低於市場預期。

通膨數據降溫，美元指數下跌0.5%，並創下兩個多月來新低，受此提振，金價觸及13個月新高，距離歷史高點僅差30美元左右。

標普500指數11大類股普遍上漲，僅房地產類股跌0.41%。通訊服務類股漲2.33%，漲幅最大；其次為非必需消費類股漲2.31%，科技股漲1.95%。

重量級科技股全漲，蘋果大漲3.41%，微軟漲2.24%，亞馬遜漲4.67%，谷歌母公司Alphabet漲2.67%，特斯拉和Meta漲2.97%，網飛漲4.58%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收漲1.64%。

根據CME的FedWatch工具，市場預期聯準會在5月會議升息25個基點的可能性升至71.1%，而該美國央行5月按下暫停鍵並讓聯邦基金目標利率維持在介於4.75%～5.00%的可能性約為三分之一。

現在投資人的焦點將轉向美股財報季，在花旗、摩根大通、富國銀行等三大銀行周五公布成績單後，將進入緊鑼密鼓的發布期。

根據Refinitiv調查，分析師預期標普500指數成分股第一季總獲利將較去年同期下滑5.2%，這與本季初所預估的年增1.4%相比呈現明顯反轉。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比為2.71：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為2.55：1。

標普500指數成分股有12檔創52周新高、一檔創新低。那斯達克指數有69檔創新高、140檔創新低。

美國交易所成交量總計為104億股，過去20日均量為115.1億股。