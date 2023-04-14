台北市議員簡舒培去年質詢爆料台灣民眾黨不分區立委提名人端木正，把富邦證券獨董酬金回捐給民眾黨，端木正質疑他在台大EMBA面試內容遭外洩，控告台大管理學院院長胡星陽、教授李賢源洩漏個資，違反《個資法》。台北地檢署調查認為，北市府規定官派獨董要將酬金捐贈慈善用途，民眾黨是否符合受贈標準，容有公眾討論空間，縱使作為議員質詢使用，不構成《個資法》，14日不起訴胡、李2人。

台北市政府因是富邦金控的大股東，握有董事人選推薦權，去年爆出台北市派任9席富邦董事中有4席董事與民眾黨有關，引起民眾黨「寄生富邦」的爭議。

市議員簡舒培在議會質詢，指柯文哲2015年針對獨董訂定每月15萬報酬、3萬車馬費外，針對其他公司盈餘與酬金都必須捐給北市府或教育文化公益、慈善團體等，但民眾黨不分區立委被提名人端木正曾在台大EMBA面試時，自爆跟富邦拿到酬金回捐給民眾黨，如同是把富邦金的金庫通民眾黨的黨庫。

端木正認為自己在EMBA面試內容外流，控告台大管理學院院長胡星陽、教授李賢源2人將內容提供議員質詢，涉嫌違反《個資法》。

北檢調查發現，原來是記者在餐敘中得知有民眾黨員在EMBA面試時說當富邦獨董的薪水要回捐給民眾黨，但記者稱不認識台大的人，也不知道到底是哪位黨員，因此透露給簡舒培調查質詢，並沒有具體證據證明台大有人洩漏端木正的面試內容。

檢方認為，端木正在EMBA面試時，表示將董事報酬回捐給民眾黨，北市府規定官派獨董要將酬金捐贈慈善用途，民眾黨是否符合受贈標準，容有公眾討論空間，因此不在《個資法》保障範圍，議員獲知後作為質詢使用，不算為自己或第三人不法利益或損害他人利益而濫用個資，認定胡、李罪嫌不足，予不起訴處分。