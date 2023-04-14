副總統賴清德今出席「第33屆台北電器空調3C大展」時表示，希望藉由先進、高科技的產品讓民眾過相對舒適的生活，同時也帶動消費、促進經濟發展。期盼在消費者、業界及政府的共同合作下，達到智慧節能減碳，讓臺灣能如期在2050年達成淨零轉型目標。

賴清德致詞時指出，這次的展覽非常有特色。首先，邀請到全球百大品牌聯合展出，讓消費者能夠一次看遍各種品牌；其次，本次展覽展列的都是最先進的電器商品，也展示了未來智慧生活所需要的產品；最後則是展場的促銷優惠。同時，政府也推動家電空調汰舊換新的節能補助，呼籲大家都能把握這難得的機會。

他表示，本次電器大展具備「三好一公道」的特色，就是品牌好、品質好、品味好，價錢公道。政府每年都會大力推廣電器空調3C大展，目的就是希望藉由先進、高科技的產品讓民眾過相對舒適的生活，同時帶動消費、促進經濟發展。

他說，也希望藉著消費者、業界及政府的共同合作下，達到智慧節能減碳，讓臺灣能如期在2050年達成淨零轉型目標。

賴清德指出，蔡總統在2021年4月22日世界地球日宣示臺灣2050淨零轉型目標，這是全球140多個國家與地區的共同使命，去年3月，行政院也公布淨零轉型路徑圖，希望達到能源轉型更安全、產業轉型更有競爭力、社會轉型更永續、生活轉型更具韌性，期望政府、業界及全體民眾都能朝此目標一起共同努力。

隨後，賴清德與在場貴賓進行開幕儀式，並參觀展場特色攤位。