衣啟飛翔創客基地設計師梁宗琳（右）以作品「城市難民Urban Refugees」獲評審青睞拿下冠軍，圖為走秀照片。（桃竹苗分署提供／王惠慧新竹傳真）

衣啟飛翔創客基地設計師梁宗琳與作品模特兒走秀及合影。（桃竹苗分署提供／王惠慧新竹傳真）

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署成立「衣啟飛翔創客基地」，培育服裝領域的新創人才，其中服裝設計師梁宗琳更以作品「城市難民Urban Refugees」，在紐西蘭舉行的「2023 ID International Emerging Designers Awards國際新銳設計師大獎」的25位決賽入圍者中脫穎而出，奪得冠軍。

梁宗琳說，創客基地提供了極具價值的學習機會和資源，不僅讓她的創作更加多元化及專業化，也讓她更加瞭解產業的需求和趨勢，並且與業界專家建立良好的人脈關係。未來，她將致力於設計出更多具創意和價值的服裝產品，為產業注入更多新的活力和創新精神。

桃竹苗分署指出，年僅25歲的梁宗琳，2020年就讀大學服裝系期間，參加桃竹苗分署衣啟飛翔創客基地舉辦的「Look台味服裝暨配件設計大賞」，並成功獲得優選獎，2021年梁宗琳再報名創客基地舉辦為期84小時的「高階立裁工作營」，跟著業界專家學習高級訂製服的製作技巧，為接軌產業技術打下基礎。

2022年畢業後，梁宗琳全力投入創業，並以作品「城市難民Urban Refugees」報名參加創客基地舉辦的「2022 原創服裝大賞」，一舉拿下首獎並獲頒發圓夢創業金5萬元。梁宗琳擅長前衛男裝設計，在學期間即創立個人服裝品牌「Club Mad 生氣俱樂部」，提供訂製服裝和原創T恤設計服務，目標鎖定25-35歲的時尚年輕族群。

梁宗琳的作品充滿舞台效果和實驗性，此次參加在紐西蘭的國際新銳設計師比賽，再次以「城市難民Urban Refugees」作品榮獲冠軍，該作品以誇張的充氣結構詮釋人們日常的膨脹與偽裝，博得評審一致好評 。

「衣啟飛翔創客基地」以服裝為主題，成立6年以來吸引超過3000名服裝領域人才成為基地會員，並廣邀服裝各領域專家名人組成導師團隊，除提供服裝微創業者一個交流、學習、創業育成的平台，更希望透過基地把更多優質的原創設計師和服裝品牌，推薦給市場大眾。

桃竹苗分署長林淑媛說，年輕人創意無限，創業機會也相對增多，「衣啟飛翔創客基地」正是為創業者提供支援的好地方，基地不僅提供完整的空間設備借用，還開辦產業技術課程，協助創業者增進技能與知識。

林淑媛也呼籲，有夢想的年輕人勇於利用創客基地的資源，大膽嘗試，開創屬於自己的事業。無論是創新服飾、時尚設計，還是網路行銷、品牌推廣，衣啟飛翔創客基地都能提供相關課程和諮詢，協助創業者實現夢想。