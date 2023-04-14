設備大廠廣運（6125），今天旗下群豐欣業公司於高雄台糖成功物流園區舉行開幕典禮，藉此機會展現智慧物流系統發展。

談及群豐公司成立緣起，廣運董事長謝清福表示，這是與合作伙伴台糖公司在歷經約一年時間，由廣運重新增修建置完成此一體式棧板式自動倉儲系統，此系統為33米高、11個高速走行存取主機（Crane）、儲位15000個、廣運自行開發智慧管理平台WMS（Warehouse Management System，倉庫管理系統）並結合ERP系統及無人搬運車AGV（Automated Guided Vehicle）等，除了作為廣運提供潛在客戶的「工程實績展示基地」，並進行實際運作驗證，也為客戶發展「持續優化設備軟硬體」，期許能替客戶創造更好的競爭優勢。

廣運在智慧倉儲物流、常溫及低溫冷鏈設備耕耘已久，涵蓋客戶有全聯、中華郵政、中國石油、遠雄港、杏一、酷澎、宅配通、momo、Pchome、新竹物流、捷盟（康是美）及統昶等。廣運在智慧物流發貨系統建設方面，通常提供有自動倉儲、自動分揀、無人搬運車、輸送機、環形台車、龍門系統、自動拆棧機器人，電子標籤檢貨系統、自動開箱／貼標／秤重/封箱/捆膜等設備，並且搭配廣運自行開發智慧管理平台WMS進行整合，彈性調度自動化設備進行各種運作，並與客戶的MES及ERP進行垂直系統整合，滿足客戶多元化客製需求。

廣運為客戶建置先進的物流中心，並提供售後服務，這是維繫客戶營運的兩隻腳。廣運力求做得更好，設身處地理解客戶需求並了解客戶的痛點，實際參與運作是最好的方法。因此和台糖公司合作，期許能提供客戶更佳的物流解決方案，讓智慧系統運作及高效營運操作成為客戶物流營運的基石。