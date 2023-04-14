台中市警局刑警大隊呼籲，民眾防堵繳稅類型詐欺有設定方法。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市政府警察局刑大近來接獲民眾報案指稱，收到汽燃費逾期徵收通知簡訊卻被盜刷信用卡，警方進一步調查是詐騙網站手法，警方指出，林姓被害人接獲該簡訊隨手按下並輸入信用卡資料，事後發現被盜刷7筆計9萬元，另李姓被害女子則被同樣手法詐騙損失逾7萬元，台中市警局刑警大隊呼籲，民眾防堵繳稅類型詐欺，整理「懶人包」快速了解。

刑大經濟組針對防堵繳稅類型詐欺手法，特別整理2點特徵，其一是簡訊發送的電話號碼都帶有「＋」號，這類電話係從境外撥打進來，很常被詐騙集團用來竄改門號，像是「＋886」或「＋886再搭配市話號碼」等，一般國內正常來電並不會這樣顯示。

其二是政府的網站一率是以「.gov.tw」為結尾，不會有「.vip」「.com」或其他奇怪網址做結尾，如果有收到任何不明連結，都要特別注意這些並非政府的網站。

警方提醒，詐團還假冒監理站名義透過iMessage發送假簡訊，係利用iphone手機內iMessage功能可免費在iphone用戶間互傳且自動接收，騙取民眾填輸姓名、信用卡號碼及「OTP驗證碼」等資料，民眾要睜大眼識破是詐欺，不要受騙上當。

警方表示，防堵iMessage詐騙訊息，先點選騷擾簡訊（詐欺簡訊）的聯絡人電話號碼或電子郵件，出現聯絡人頁面後，點選「資訊」，點擊「封鎖此來電者」，點選「封鎖聯絡人」，若無使用iMessage的人，到「設定」內找「訊息」關閉iMessage功能，避免收到垃圾簡訊或廣告詐騙訊息。