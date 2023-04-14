▲何淑萍表示會全力支持謝國樑的建設。（徐佑昇攝）

▲國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，藍綠目前有意投入初選者皆為現任市議員，選情評估為五五波。（徐佑昇攝）

投入藍基隆立委初選 何淑萍：全力支持謝國樑落實基捷

2024總統立委選舉熱度持續上升，各地政黨黨內初選紛紛起跑。基隆市信義區已經六連霸的國民黨議員何淑萍，也於14日宣布投入黨內初選。何淑萍表示，國民黨在基隆市長謝國樑重返執政後，包含基隆捷運及郵輪觀光港的建設等，都需要同黨立委支持，希望能有服務機會。國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，國民兩黨選情態勢為五五波，至於林沛祥具有地方家族經營的基礎，而何淑萍形象也不錯，都是優秀人選。

何淑萍表示，她已經是第六屆基隆市議員，也受到國民黨的栽培與婦女會的支持，尤其國民黨好不容易才在基隆重返執政，市長謝國樑在通勤交通改善、基隆捷運規劃落實、郵輪跳島旅遊以及市港觀光建設的爭取部分，都需要有同黨立委的奧援，因此她決定投入黨內初選，希望能協助基隆克服未來發展的挑戰，讓基隆港市成為國際觀光的焦點。

對此基隆市黨部主委吳國勝表示，目前有林沛祥和何淑萍兩位現任議員表態參加初選，預計17日至19日領表，會先採取協調模式，若協調不成，再以民調方式決定候選人，至於到底採用「全民調」或是「3成黨員7成民調」的方式，會尊重候選人協調的意見，但他個人希望是採用全民調的形式，以民意優先。

至於針對選情看法，吳國勝說，由於藍綠可能的人選都是現任議員轉戰，選情可說是五五波，但就目前表態投入初選的藍綠候選人中，林沛祥與其父親林水木的家族地方經營實力比較強，這點略占優勢，但何淑萍的親和力與形象佳，也是優秀人選。黨部會以勝選為目標，提名最強人選。