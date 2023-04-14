【全程影音】綠營分裂才出線？遭游淑慧批見獵心喜 李彥秀隔空喊話「這句」：別忘記

國民黨台北市第四選區（南港、內湖區）立委初選，即將於17日起開放登記。不過檯面上表態投入初選的議員游淑慧與李彥秀，兩人似乎提前開戰。雙方除了針對「誰能贏高嘉瑜」進行交鋒外，游淑慧則針對李彥秀「選與不選」進行抨擊；李則表示有意爭取黨內提名的人一定認為自己最強，所以最後要靠黨的公平初選機制產生最強人選。

游淑慧14日上午陪同正在初選競爭的議員徐巧芯站街口拜票，會前接受媒體訪問時，游淑慧也被問到與李彥秀之間的競合。她表示李彥秀選或不選、回鍋或不回鍋，都應該向支持者說明清楚，「敗軍之將不言勇」不該頻頻對外放話「自己最強」。游淑慧也指出，李在2020年爭取連任失利，因此她認為國民黨還是要思考換人上陣，才有機會贏回這一席。

李彥秀隨後也在市議會接受記者訪問，並表示有意爭取黨內提名的人，一定會認為自己是最強的人選，所以最終還是得靠黨的公平初選機制，產生最強的人選，因為真正的對手是民進黨現任立委高嘉瑜。李彥秀說，對於外界的談話她都予以尊重，不會猜疑任何人動機，選舉就依自己步調進行，立委選舉不只考量年紀應要評估形象、團隊戰力及提出議題能力等，更重要是要讓選民接受。