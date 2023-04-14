消息人士指出，在三月經歷的銀行業動盪、過去的升息尚未對經濟產生影響，以及不確定因素仍高之下，因此現在不需要那麼多的升息。

官員們認為，升息的峰值已經不遠，所以「最後一哩路」較安全的是較小的步驟。另一個支持漸進主義的理由是，歐洲存款利率已經來到3%，達到限制成長的水準。

消息人士指出，辯論還未結束，前景仍具有挑戰性，特別是四月的通膨數據以及歐洲央行的季度銀行調查。而這兩項資料都在ECB於5月4日開會的前兩天才會公佈。

消息指出，一部分少數官員希望五月不要做出任何改變，他們大部分都是在上次會議反對升息50基點的南歐人士。另外也有一小群人主張五月再加息50基點。

迄今為止，只有少數ECB政策官員對下一步措施的可能範圍發表公開評論。荷蘭央行行長表示，不確定50基點或是25基點哪個才適當。斯洛伐克央行行長認為，應該放緩速度。奧地利央行行長則明確支持50基點的升息。

目前貨幣市場預期，五月和六月都會再升息25基點。

消息人士指出，之所以要繼續再升息，是因為整體通膨仍高，扣除食品和能源的核心通膨可能在未來幾個月仍繼續升高，使得任何的暫停升息都會發出錯誤訊號。

此外工資的上漲也是一大隱憂，因為勞動力市場的吃緊，因此很容易引發工人對加薪的巨大要求。在過去兩年，工人的實質收入已經大幅滑落。