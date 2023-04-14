台溪親子公園是客雅溪大公園其中1座公園，過去設施造成與溪岸的隔閡、人行動線不完善、遊具設施老舊繁雜，市府投入逾2000萬元啟動改善工程，13日正式開工，將既有河岸步道系統與市區人行道串聯整合，打造全區無障礙友善步行系統，預計今年11月完工。

市府城銷處指出，客雅溪大公園計畫包括西雅公園、天公壇公園、台溪親子公園、台溪公園、頂埔公園及羌仔埔公園，形塑完整藍綠帶遊憩系統，未來持續改善水岸沿線綠地，包含天公壇公園、台溪公園、頂埔公園等，串聯起2.1公里藍綠帶散步空間，打造宜居、永續及兼具特色、舒適的休憩環境。

其中，台溪親子公園面積約0.8公頃，過去出入口設有階梯，與客雅溪水防道路也有顯著高低差問題，加上公園內步道系統老舊，易有局部積水情形，造成人行體驗感受不佳。此外，園內也充斥功能性單一或制式設施，如罐頭式遊具、生硬的街道式座椅及水車造景等，間接導致寶貴的都市水岸空間未能發揮特色及有效利用。

今台溪親子公園改善工程開工典禮，新竹市副市長蔡麗清、多位議員及里長皆到場參與，共同祈求工程順利進行。預景設計有限公司設計總監周書賢說明，改善工程分為林蔭景觀散步道、地景自然遊憩區、多元運動遊憩區。

園內將建置淨寬2公尺人行步道空間及420公尺長無障礙林蔭散步道，並以生態導向，保留現況生長良好的植栽，新種植40株喬木及2040株灌木地被，延續台溪親子公園水岸生態棲地，並拆除老舊設施，適量更新座椅、燈具等機能設施，提升公園遊憩品質及安全性。