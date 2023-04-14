國民黨立委上午召開記者會，抨擊副總統賴清德日前兩岸論述談話玩文字遊戲，民進黨新聞部主任張志豪今抨擊，請兩位國民黨立委開記者會前，務必要做好功課，至少把賴清德主席談話內容再看清楚，不要只會成天謾罵扭曲，甚至曲解他人原意，離譜至極。

張志豪今痛批，永遠說不清楚國家定位的是中國國民黨，因為到現在連是不是繼續主張九二共識黨主席朱立倫都迴避。

張志豪強調，如果國民黨還是搞不清楚，民進黨再次重申賴主席談話內容，台灣有土地、有人民，定期改選各級政府，執行公權力，服務人民，事實上已經是一個主權獨立的國家，不必另行宣佈獨立；中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣自然而然，也不是所謂「中國神聖不可分割的一部分」；國家的主權不容侵犯，中華民國台灣的前途只有兩千三百萬人民可以決定。

他說，反觀國民黨國民黨內部對「九二共識」一直存在幻想，自甘墮落落入中共設定的框架，甚至中國國家主席習近平在2019年指出「一國兩制台灣方案」，中華民國被消失，國民黨也噤聲。

張志豪重申，賴主席談話很清楚，就是過去民進黨為民主打拚，未來要為和平奮鬥。雖然，面對中國的文攻武嚇，我們不會改變和平的立場，也不會放棄任何和平的機會，將秉持「對等」、「尊嚴」，自信地展開交流合作，增進彼此的了解、理解、諒解、和解，共同增進兩岸人民的福祉，也一起面對天災地變、新興傳染病等種種挑戰，透過合作帶來兩岸的和平。