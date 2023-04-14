澎湖縣講美派出所14日7時45分接獲通報，位於白沙鄉的一家養護中心所雇用的一名印尼籍女性移工，疑似自行生產後試圖遺棄，被同中心李姓工作人員發現，經查看內有一名甫出生的嬰娃，隨即呼叫另名護理師前來協助，經簡單的清洗急救之後，送往三總澎湖分院急救。

講美派出所長林輝雄表示，據初步了解，印尼籍女性移工早上手拿一包不尋常物品，該中心李姓同仁覺得行跡怪異，隨後發現竟是一個剛出生的小嬰孩，經呼叫另一護理師前來協助，將嬰娃以毛巾包裹並做緊急處置，由救護車將移工與嬰娃一同送往三總澎湖分院救護。

白沙警分局立即封鎖現場，派遣員警、偵查隊及通知鑑識單位到場採證，並通報警察局外事科。有關本案目前已請相關人員到場協助調查，積極查證中。

目前該嬰娃於三總加護病房觀察，移工則由社會處人員陪伴住院療養中。據悉，這名看護是去年11月間才應聘來澎湖，依時程推算應在印尼時就已懷孕，由於台灣在引進外勞時都會做體檢，如懷有身孕將無雇主願意承接聘用，因此這名印尼看護工極有可能涉及隱匿懷孕，這也禿顯外籍移工的實務問題。