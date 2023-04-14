▲基隆市議長童子瑋（右）是棒球迷，也希望未來基隆也可以有一位發光發熱的職業棒球選手。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

▲本次共捐增天網以及發球機等設備，圖為童子瑋及林旻勳和暖西國小球隊合影。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

暖西國小棒球隊是基隆市暖暖區唯一的少棒隊，平時都在風雨操場練球，為了讓小球員安全方便練球，議長童子瑋與市議員林旻勳共同增取經費40萬元，增設天網與發球機。童子瑋表示，在基隆的球員們練球礙於天氣多雨，很難尋覓到適合場地，這次的捐贈就是要讓小球員們更能認真練球，未來有能力和其他縣市一較長短，用行動愛棒球，體育才會好、棒球才會好。

暖西國小表示，該校棒球隊成軍迄今4年，是基隆市暖暖區唯一的一支少棒隊，目前有19位小選手，從二年級到六年級都有。在前任趙蕙芬校長與現任魏川淵校長的支持，以及黃雅南主任、劉梓霆教練義務的持續耕耘付出下，逐漸成長茁壯。而棒球隊練習場地主要在風雨操場內，雖然能在下雨天練習，但是棒球打太遠或太快，恐怕會造成其他危險，因此在議長童子瑋、議員林旻勳的協助爭取經費，為學校風雨操場增設天網與發球機，該設施預計在今年8月完成。

市議員林旻勳表示，這次的天網可以讓小朋友練習更加順利，球隊近年來也有不錯的成績，棒球是台灣國球，議長童子瑋更是一位棒球痴，希望能讓棒球教育從小扎根，未來會持續關注棒球隊建置與設備，期盼能爭取更多經費給基隆其他有棒球隊的學校，讓基隆少棒隊打出更好的成績。

議長童子瑋指出，暖西國小棒球隊在校長、教練長期耕耘下逐漸茁壯，打造更優質的練球環境是我們民意代表的責任。特別感謝議員林旻勳共同爭取經費，大力挹注暖西國小棒球隊，逐步改善並充實訓練設施，提升訓練效率。

童子瑋強調，愛棒球，就要用行動讓它更好，青少棒球訓練環境，是台灣棒球的搖籃與希望，自己一直夢想有一天，基隆也可以有一位發光發熱的職業棒球選手，在國際發光、在台灣發光。