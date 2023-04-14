新竹市日前發生建功國小5年級學童，放學過馬路時差點遭闖紅燈車輛撞上，事件引發家長熱議，民代也提出增設科技執法，或於學校周邊規畫兒童保護區等，希望除了事後開罰外，也能從事前著手，降低意外風險。對此，市府表示，竹市各級學校也邀集交通處，全面檢視校園周邊交通安全設施妥善性。

建功國小5年級學生本月10日剛放學正要過馬路，在導護指揮下行走斑馬線，沒想到1輛黑色轎車突然衝出，在小學生前面急煞，幸好小學生及時閃避，僅受輕微瘀傷，事後駕駛解釋，因趕時間恍神，沒注意到號誌變換，但仍遭警方依法處6300元罰鍰。

事件影片曝光後，讓家長們驚魂未定、怒不可遏，也希望能重視校園周邊交通安全問題。市議員蔡惠婷指出，事發後她聯繫校方以及市警局交通隊，討論目前學校交通安全宣導情形，也希望未來可以多加強交安宣導，隨後警方立即加派人力取締違規，學校也調整導護重點。

不過，蔡惠婷也指出，由於埔頂派出所轄區很大，從光武國中關埔國小、好市多慈雲路光復路龍山國小到建功國小，轄區範圍大、人口多、違規或車禍事務也多，造成警力負荷吃緊，她也建議市府可以在重要路段架設科技執法，將警力分配在無法用科技取代的地方。

有關學校周邊環境安全，蔡惠婷也建議，規畫更完整的兒童保護區，她也舉例，南韓學校周邊，學童頻繁通行區域，塗上大片橘紅色底色供駕駛者區辨，並畫設「鋸型標線」以達到行車減速、交通安全的效果，人行道跟道路也有密集欄杆區隔，且在兒童保護區域只要違規，罰則會加倍。

對此，市府教育處表示，竹市各級學校也邀集交通處，全面檢視校園周邊交通安全設施妥善性，包含設置行穿線及標線人行道、新增號誌或行人觸控號誌、限速30公里等措施，目前均已檢視完成，相關工程已納入年度計畫改善，以提供學生安全的上學環境，也請各校加強師生交通安全教育宣導，學校全體教職員及家長委員會也全力支持，協助維護學生交通安全工作。

此外，市府也正積極建置通學步道，除已完成的16處步道外，今年預計再向中央爭取12條通學步道，盼能提供學童安全步行空間。至於市區無人行道之道路，市府今年將向中央爭取補助辦理，優先改善慈雲路、光復路一段等步行環境，立法院交通委員會、交通部及內政部營建署於今年3月視察時也允諾協助。

至於科技執法架設情形，市府則表示，目前建置科技執法設備均依全國性標準評估，目前已於慈雲路埔頂二路口、公道五路慈雲路口建置多功能科技執法設備，今年也規劃建置寶山路高翠路口，預計9月底建置完成，並於宣導期後開始正式執法，針對目標事故違規行為加強科技執法取締。