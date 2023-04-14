南投縣41歲林姓男子12日深夜與妻子爭吵後，竟開槍自轟爆頭送醫不治，死者竟是本土樂團玖壹壹成員春風（洪瑜鴻）的結拜兄弟「二哥」，春風13日在IG張貼3張黑白照，悼念寫著：「來世見了！二哥。」強調以前受林男照顧，未來將幫忙照顧他的兒女。

據了解，台中市林姓男子當晚前往妻子位於草屯鎮娘家，2人在屋外發生爭執，林男盛怒下舉槍朝自轟爆頭送醫，經搶救13日凌晨仍不治，警方獲報派員前往現場拉封鎖線展開調查。

春風13日突然在IG貼出3張黑白照片並發文，原來自轟身亡林姓男子為春風的結拜二哥。春風的貼文寫著：「以前都是你在照顧我，現在我能幫你照顧你兒女，來世見了！二哥。」其他成員健志也在底下貼出「哭臉」，洋蔥則留言：「一路好走」，眾多好友陸續致意。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！

★自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。