財政部14日證實，台北富邦銀因合併日盛銀，有數百戶發生入帳兩次的情況，但已經把重複發放的部分扣回。財政部表示，相關情況主要發生在兩家銀行系統合併初期幾天，目前已無類似情況。台北富邦銀行對此也表示，「本次全民普發6000元之相關作業，本行入帳及沖回均按財金公司指示辦理，本行與日盛銀行合併後系統運作穩定，所有交易一切正常。」