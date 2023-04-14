高雄市政府14日公布9職等以上人事調動，此次調動以民政局區長調動為主，相關人事異動於17日正式生效。人事調動中，原任民政局副局長陳進德因為另有生涯規畫，選擇提前退休，而遺缺將由現任主任祕書林清益升任。

此次高市府主要調動如下，原任民政局主祕林清益升任民政局副局長，前鎮區公所區長吳永揮調任民政局主祕。美濃區公所區長鍾炳光升任客委會主祕，旗山戶政事務所主任謝鶴琳調任美濃區公所區長，梓官區公所區長李秀蓉調任旗山戶政事務所主任，海洋局祕書室主任黃瑞財調任梓官區公所區長，小港區公所區長謝水福調任前鎮區公所區長，三民區公所副區長周益堂調任小港區公所區長。

另外，鳥松區公所區長蔡登山調任大寮戶政事務所主任，鳥松區公所主祕盧雪紅升任鳥松區公所區長，甲仙區公所區長蕭見益調任杉林區公所區長，杉林區公所區長劉德旺調任甲仙區公所區長，仁武區公所主祕王瑞麟調任大社區公所區長，茄萣區公所區長邱金寳調任仁武戶政事務所主任，田寮區公所區長李秋利調任茄萣區公所區長，民政局自治行政科科長蔡青芬調任田寮區公所區長，大樹區公所區長陳靜蘭調任新興區公所區長，大樹區公所主秘楊明融升任大樹區公所區長。