詐騙案件層出不窮，手法、話術與時俱進，淡水警分局為推廣反詐騙觀念，昨(13日)下午3時走進負責國軍基層士官訓練的後備動員幹部訓練中心，為國軍弟兄宣導反詐騙觀念，向在場近110名來自全國各地受訓的官兵解析詐騙手法及類型。

現場除了再三強調「高報酬、穩賺不賠」等關鍵字，還撥放淡水警方以「假投資」詐騙為主軸錄製的宣導短片，希望藉由這次的宣導活動，讓來自全國各地的國軍基層幹部能更了解最新的詐騙手法，結訓後能宣導所有弟兄們避免受騙上當。

淡水警分局長陳保緒表示，近年最常見的詐騙手法，前3名分別為「假網路拍賣」、「假投資」、「解除分期付款」，其中「假投資」詐騙案件數於去年2022年間排名第2，但總財損卻是居冠。

淡水警分局呼籲，近期「全民普發6000元」已有詐騙集團註冊偽冒網站，警方再三強調「一定要認明網址，來源不明連結絕對不要點」，也提醒民眾，如遇可疑網站或訊息，請立即撥打165反詐騙專線。希望藉由宣導活動，提醒國軍弟兄防範詐騙手法，共同守護財產安全。