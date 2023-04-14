毅嘉去年上半年飽受半導體零組件缺料影響，連續半年接單量都遠超過營收，獲利能力也因為缺料而遭到壓抑，隨著去年下半年以來半導體零組件供應越來越順暢、客戶拉貨積極，毅嘉今年第一季營收來到19.23億元，年增10％。

然而毛利比較高的Google穿戴式裝置機構件，在消費性產品景氣不佳影響，拉貨不如去年同期，也讓經濟規模增加對於毅嘉首季毛利率拉抬程度不高，毅嘉表示，第一季毛利率為12％，與去年同期差不多，費用則因為研發支出較多，營業利益也只能維持與去年差不多的水準。

而美元匯率從今年起由強轉弱，不僅新台幣兌美元升值，人民幣兌美元升值幅度更勝於新台幣，導致毅嘉第一季出現匯兌損失，連帶使毅嘉第一季自結稅前盈餘下滑至4,438萬元，比去年同期大減36％。

毅嘉表示，隨著車用供應鏈缺料已經顯著舒緩，車用客戶需求穩健，第二季營收有機會優於第一季，並看好下半年營運明顯優於上半年，毅嘉去年車用產品營收占比已經來到65％，在車用品全年出貨都可望順暢下，今年車用產品營收占比有機會挑戰70％，成為毅嘉今年營收比去年增加的最大動能。