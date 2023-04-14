安圖斯董事長侯知遠表示，安圖斯專注於人工智慧運算平台開發設計，協助國內大專院校提升人工智慧運算能力，掌握人工智慧發展的趨勢。AI校園雲建立與人才培育是未來的關鍵，盼學生能藉由這次的捐贈在最先進的環境下學習，提升實務能力與競爭力。

安圖斯總經理李占傑指出，安圖斯去年與輔大合作、成立安圖斯實驗室，並導入Altos aiWorks人工智慧運算平台，透過結合此回捐贈的Altos工作站，除有助於提升開發者使用的設備與運算效能，並可簡化繁雜的AI應用開發流程與管理，讓開發者將心力更投注於產品的應用研發。

學生可透過該工作站取得資訊工程學系內人工智慧伺服器，內含2張NVIDIA A100 80GB GPU之AI算力，未來可支援至8張並擴增學生使用人數。經由實驗室所中已署自行研發的智慧加速器運算管理系統（AARM：Altos Accelerator Resource Manager）的AI伺服器，可將GPU資源最佳化與自動化調配給安圖斯實驗室的學生，大幅降低學生在本機使用硬體資源、機器學習所面臨的高複雜度和高學習門檻，更有助改善低功耗能源效率管理。

輔大理工學院院長王元凱亦表示，藉由與安圖斯的合作，得以讓師生透過使用先進的AI設備，未來也將結合安圖斯科技的技術和資源，開發更多相關專業課程，培養出理論與實務兼備的AI人才，成為AI發展的基石。