經濟數據強化市場對聯準會（Fed）即將結束升息循環的期待，倫敦現貨金價周五來到2,035.49美元，堅挺在周四觸及的近一年高點附近，而且料繳出周線連二紅。自2月底（矽谷銀行倒閉前）以來，黃金已累漲13％，若回推到去年11月至今，金價漲幅超過25％。

歐美銀行連環倒，風暴可能擴及美國金融系統的恐慌，導致投資人在過去一個月奔向黃金等安全資產避險。此外，債券殖利率下滑、美元走貶及其他經濟疲軟的跡象，也炒熱黃金買氣。

12日出爐的美國3月消費者物價指數（CPI），降溫幅度超出預期，加上同一天公布的聯準會3月會議紀錄顯示，Fed內部對是否繼續升息有更多辯論，都指向Fed的升息循環接近尾聲，這也反應在美債殖利率走跌。

倫敦調研機構凱投宏觀助理經濟學家桑德斯（Bradley Saunders），看好金價會維持強漲格局。他在報告中寫道：「首先，我們認為美國經濟今年會步入衰退，加上貸款條件緊縮，Fed轉向降息的時間比市場預期還快。」

金價上漲顯示出，即便通膨率還是遠高於Fed的2％目標，投資人押注Fed升息將縮手。主要是經濟恐比表面看來還疲弱，縱使勞動市場仍強，3月爆發的銀行危機不免讓人擔心，經濟依然會被短期逆風拖累。

分析師表示，Fed貨幣政策若由緊轉鬆，未來幾年經濟都難擺脫高通膨困擾，但也創造出利於金價走高的環境。