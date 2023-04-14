台灣自來水公司第九區管理處人員，辦理7百多萬元標案通訊系統汰換工程，涉嫌向業者洩漏採購資訊，並索取現金賄款，花蓮檢廉13日持法院核發搜索票，對水公司邱姓、陳姓承辦員，及廠商洪姓被告住處及辦公處6地點搜索，依貪污治罪條例、有勾串煙滅證據之嫌，聲押邱、陳、洪3人，晚間獲花蓮地院裁准羈押禁見。

花蓮地檢署檢察官王柏舜指揮法務部廉政署北部地區調查組廉政官，偵辦台灣自來水公司第九區管理處技術人員貪污案，13日上午持法院核發之搜索票，對邱姓被告、陳姓被告、洪姓被告住處及辦公處所共6個地點執行搜索，並通知相關被告及證人共5人到案說明。

經檢察官訊問後，認邱姓被告、陳姓被告（水公司技術人員）涉犯違反貪污治罪條例收受賄賂、刑法洩密等罪嫌；洪姓被告（廠商）涉犯違反貪污治罪條例交付賄賂罪嫌，被告3人均犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及證人、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押。

主任檢察官林俊廷表示，本件邱姓被告、陳姓被告涉嫌於111年11、12月間，針對該管理處辦理之工程採購案，向洪姓被告所屬之得標廠商洩漏採購資訊，並索取現金賄賂，涉犯違反貪污治罪條例收受賄賂及刑法洩密等罪嫌。案經檢廉多日蒐證，為進一步查悉相關事證，於13日早上執行搜索及通知5人到案詢問，並扣押相關證據。這項工程為通訊系統汰換工程，工程標案7百多萬元。持續擴大偵辦中。