全民普發6,000元現金4月陸續入帳，為搶攻普發現金商機，大買家量販店祭出加碼「3000送3000」！即日起至4月23日，購買大買家禮券3,000元，即送3,000元分類滿額折價券！

大買家強調，大買家禮券相當於現金，無使用期間限制，可以100％保本外，額外現拿總值3,000元優惠券，民眾直呼超划算！

大買家加碼送的分類滿額折價券，包括水果滿200元憑券現折100元、生鮮肉品滿200元憑券現折100元、衛生紙滿500元憑券現折100元、奶粉滿500憑券現折100元、機油滿500元憑券現折100元、風扇滿800元憑券現折200元等。

另外，還有烘焙熟食、米、安全帽、食用油、燈泡、水餃等眾多超殺折價券最低直接5折優惠，總價值高達3,000元，每店限量3,000份，送完為止。

隨著夏季將至，不少民眾選擇將普發現金使用在添購冷氣，大買家亦推出冷氣加碼活動，即日起至4月30日，購買節能冷氣機2台，加碼回饋再送大買家500元禮券與1,000元大買家家電滿額折價券。如日立冷氣購買任2台現折1,000元，活動詳洽現場人員。