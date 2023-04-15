竹市學童險遭闖紅燈車撞 竹市警4個月取締1195件

新竹市建功國小5年級學童，日前在放學過馬路時，差點遭不顧導護指揮且闖紅燈的車輛撞上，影片曝光引發家長、網友撻伐，警方已對違規駕駛罰處6300元罰鍰；市警局並表示，今年以來已取締「車不停讓行人」行為1195件，未來還將加強取締。

為保障行人安全，並養成駕駛「停讓行人」的習慣，市長高虹安市長今年初指示有關單位必須加強「路口安全、行人優先」的行政作為，竹市警局因此規畫「112年度行人及護老交通安全執行計畫」，積極針對路口違規、車不停讓行人及行人違規等重點項目加強取締。

新竹市警局統計，今年1月至4月12日取締「車不停讓行人」有1195件，與去年同期1053件比較，今年取締增加142件。

不過另經分析，在警方提高取締能量後，今年1月至4月12日行人路口交通事故死傷人數73人（死亡0人、受傷73人），與去年同期死傷人數87人（死亡2人、受傷85人）比較，減少14人（死亡減少2人、受傷減少12人）。

警察局表示，死傷人數的同步減少，是「市民守法」及「員警執法」共同努力的成果，市府將持續宣導及強化作為，朝行人零死傷的方向邁進。

市警局指出，「車輛不停讓行人」是警方加強取締的重點違規項目，也是民眾可以檢舉的違規行為，警局提醒民眾如果在路上遇到車輛不停讓行人時，可使用行車紀錄器或手機錄影，上傳至交通警察隊的檢舉專區檢舉，員警經審核違規行為屬實即會舉發，期望透過警民攜手合作，讓駕駛人習慣在路口減速慢行、禮讓行人。

警方補充，透過專案性規畫可機動強化執法力度並提高見警率，也藉由新竹市道安會報教育、宣導、監理及工程小組之聯繫與分工，努力維護新竹市的行人用路安全。